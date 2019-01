"Neue Westfälische" zu Verkehr:

"Was ist nur in Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gefahren? Mit zynischen Worten wetterte er jüngst gegen Argumente einer Expertenkommission, die ein generelles Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland in die Debatte eingebracht hatte. Solche Vorschläge seien "gegen jeden Menschenverstand", polterte der Minister. Dabei wird eine solche Debatte seit vielen Jahren geführt - mit ernsthaften Argumenten. Nicht nur, dass Scheuer die von ihm selbst berufenen Experten mit dieser Wortwahl zu Witzfiguren degradiert. Bei einem Blick ins Ausland könnte man meinen, alle Nationen um uns herum hätten den Verstand verloren."/DP/he

