"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Davos/Migration:

"Es gäbe da ein Thema, über das ganz ernst und sehr dringlich gesprochen werden sollte: Die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer. Europa schaut nämlich, nur drei Jahre nach dem großen Ansturm, schon wieder empathielos zu, wie hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken. Es gibt immer noch kein funktionierendes Abkommen mit Libyen, wo die meisten Verlorenen in Auffanglagern landen, es gibt keine Projekte in den Herkunftsländern, um die Fluchtursachen obsolet werden zu lassen. Kein Masterplan (obwohl der deutsche Innenminister genau das behauptet), der die Migration regelt. Europa verhält sich so, wie es sich 2014 verhalten hat. Was folgt, ist bekannt."/yyzz/DP/he

AXC0012 2019-01-22/05:36