Jedes Jahr klagen Teilnehmer der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Einwohner in Davos über dicke Staus und verstopfte Straßen. Unweit des Veranstaltungsorts wurde nun übergangsweise eine Bahnhaltestelle eingerichtet, die das Chaos lindern soll. Die Kosten in Höhe von 64 000 Schweizer Franken (rund 56 000 Euro) teilen sich die Gemeinde und das WEF, wie örtliche Medien berichteten. An der Station halten Sonderzüge der Rhätischen Bahn, die seit Montag bis zu vier Mal pro Stunde zwischen den Bahnhöfen Davos Dorf und Davos Platz pendeln.

Wie in den Vorjahren sollen zudem Shuttlebusse die Verkehrsbelastung verringern. Allerdings lassen sich nach wie vor zahlreiche Teilnehmer mit Limousinen zum Kongresszentrum chauffieren. Bisher waren die beiden Hauptstraßen des Alpenortes während des Treffens wegen Verstopfungen durch Lieferwagen und Absperrungen für viele Besucher ein Ärgernis. Im vergangenen Jahr fiel das Durchkommen selbst für Staatsgäste so schwer, dass die Eröffnung mit Indiens Regierungschef Nahendra Modi nicht pünktlich beginnen konnte./bvi/DP/zb

