Konkrete Lösungen liegen im Handelsstreit noch längst nicht auf dem Tisch. An der Börse will aber offenbar kaum ein Anleger so lange warten. Am Freitag legten die Kurse an den Aktienmärkten kräftig zu, viele Vorschusslorbeeren wurden somit bereits verteilt, nun muss die Politik liefern. Bei den Autobauern war zuletzt wieder mehr Optimismus zu spüren. Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...