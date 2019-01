SHOP APOTHEKE EUROPE erreicht Wachstumsziel 2018: Konzernumsatz EUR 540 Mio. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis SHOP APOTHEKE EUROPE erreicht Wachstumsziel 2018: Konzernumsatz EUR 540 Mio. 22.01.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. SHOP APOTHEKE EUROPE erreicht Wachstumsziel 2018: Konzernumsatz EUR 540 Mio. * Konzernumsatz steigt um +90% auf EUR 540 Mio. * Integration und Umzug von nu3 im Januar 2019 planmäßig abgeschlossen. * Schweiz als achter europäischer Zielmarkt von SHOP APOTHEKE EUROPE. Venlo, 22. Januar 2019. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, hat ihr ehrgeiziges Wachstumsziel im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 (Bilanzstichtag: 31.12.) nach vorläufigen (ungeprüften) Berechnungen erreicht: der Konzernumsatz stieg von EUR 284 Mio. im Vorjahr auf EUR 540 Mio. Dies entspricht einer Steigerung um +90%. Im Januar 2019 wurde zudem die Integration von nu3 mit dem geplanten Umzug der Logistik zum Hauptstandort Venlo erfolgreich abgeschlossen. Über das bestehende Produktsortiment funktionaler Ernährungsprodukte von nu3 hat SHOP APOTHEKE EUROPE den Markteintritt in die Schweiz realisiert. SHOP APOTHEKE EUROPE bedient damit acht Zielmärkte in Europa. Basis der dynamischen Umsatzentwicklung war die erfolgreiche Erhöhung der Anzahl aktiver Kunden in Europa von 2,7 Mio. Ende 2017 auf rund 3,5 Mio. Ende 2018. Ein im Vergleich zum Vorjahr höherer Anteil rezeptpflichtiger Medikamente - dank der erfolgreichen Integration der im November 2017 akquirierten Europa Apotheek - sorgte für einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwertes. Die auf rezeptpflichtige Medikamente spezialisierte Europa Apotheek bietet überdurchschnittliche Serviceangebote wie z.B., Wechselwirkungschecks, Medikationsprofile, Informationsmaterial und Magazine zu bestimmten Krankheiten und das Therapiebegleitprogramm Smart für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Besonders im Hinblick auf die in Deutschland geplante Einführung des elektronischen Rezepts bis zum Jahr 2020, schafft die Europa Apotheek Integration daher ideale Voraussetzungen für weiteres starkes Wachstum des Konzerns. Mit dem Umzug der Logistikaktivitäten von nu3 zum zentralen Standort in Venlo hat SHOP APOTHEKE EUROPE die Integration nu3 GmbH ebenfalls erfolgreich und plangemäß vollzogen. Die hochwertigen funktionalen Ernährungsprodukte von nu3 sind auch in der Schweiz für eine steigende Anzahl von Verbrauchern interessant. Somit stellte der Erwerb von nu3 im Juli 2018 nicht nur eine Verbesserung der Penetration in den bestehenden Märkten dar, sondern war zugleich der Grundstein für den Eintritt in den insbesondere für Ernährungs- sowie Beauty- und Pflegeprodukte attraktiven Schweizer Markt. Im Geschäftsjahr 2018 hat das Management der Gesellschaft die einzelnen identifizierten operativen Segmente überprüft. Vor dem Hintergrund des neuen Geschäfts in der Schweiz sowie des deutlich gestiegenen Geschäftsvolumens in Österreich hat sich die Gesellschaft entschlossen, die Segmentberichterstattung anzupassen. Beginnend mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2018 wird SHOP APOTHEKE EUROPE daher die zwei Segmente "DACH" und "International" ausweisen. Das "DACH"-Segment umfasst sämtliche Aktivitäten des Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Segment "International"-umfasst die Märkte Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Bisher erfolgte die Berichterstattung im Segment "Germany" und im Segment "International" (alle Länder außer Deutschland). Die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst. Im Jahr 2018 erwirtschaftete SHOP APOTHEKE EUROPE im Segment DACH einen Umsatz in Höhe von EUR 491 Mio. Eine Steigerung um rund 95% gegenüber dem Geschäftsjahr 2017, in dem der Umsatz nach entsprechend angepasster Segmentdefinition EUR 251 Mio. betrug. Im Segment "International" steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz um 49% von EUR 33 Mio. im Vorjahr auf EUR 49 Mio. im Berichtszeitraum. Unter Anwendung der bisherigen Segmente ergäbe sich für das Geschäftsjahr 2018 ein Umsatzwachstum um 98% auf EUR 415 Mio. (Vorjahr: EUR 210 Mio.) für das Segment "Germany" und um 69% auf EUR 125 Mio. (Vorjahr: EUR 74 Mio.) für das Segment "International". Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 wird SHOP APOTHEKE EUROPE mit Vorlage des Konzernabschlusses am 15. März 2019 veröffentlichen. FINANZKALENDER 2019 15. März 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 30. April 2019 Ordentliche Hauptversammlung 15. Mai 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2019 14. August 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 14. November Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2019 2019 ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen, niederländischen und dem Schweizer Markt. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX gelistet. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com 22.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768235 22.01.2019 ISIN NL0012044747 DE000A19Y072 AXC0041 2019-01-22/07:00