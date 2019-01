Bremen (ots) - Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU) hat in einem Gastbeitrag für den Bremer WESER-KURIER (Dienstagausgabe) eine stärkere deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa gefordert: "Die Europäische Union braucht Frankreich und Deutschland in der Form eines funktionsfähigen Tandems, das unsere Staatengemeinschaft einigt, stärkt und auf die Zukunft vorbereitet", schreibt McAllister zur Unterzeichnung des Aachener Abkommens. Dieses ergänze den Élysée-Vertrag und solle die bilaterale Zusammenarbeit auf eine neue Ebene heben. "Die Schwerpunkte liegen dabei im Einsatz für Frieden und Sicherheit, einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit harmonisiertem Wirtschaftsrecht und eng abgestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen sowie mehr zivilgesellschaftlichem Austausch durch einen Bürgerfonds und Städtepartnerschaften", betont der heutige Europaparlamentarier, der den Auswärtigen Ausschuss des Straßburger Parlaments leitet. Sein Fazit: "Die allumfassende Botschaft ist: Wir brauchen mehr Zusammenarbeit, nicht weniger. Europa gelingt nur gemeinsam!"



