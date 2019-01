IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet aktualisierte Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2018

Vancouver, Kanada - 21. Januar 2019 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298293) meldet aktualisierte Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) für seine aktiven Minen sowie Explorations- und Erschließungsprojekte in Mexiko. Endeavour besitzt und betreibt drei Silberminen in Mexiko: die Mine Guanacevi im Bundesstaat Durango sowie die Minen Bolanitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Das Unternehmen erschloss im vergangenen Jahr eine vierte Mine, El Compas im Bundesstaat Zacatecas, und nimmt diese jetzt in Betrieb. Endeavour plant, 2019 mit der Erschließung des Projekts Terronera im Bundesstaat Jalisco zu beginnen und die Exploration, wirtschaftliche Bewertung und Genehmigung des Projekts Parral im Bundesstaat Chihuahua fortzusetzen.

Höhepunkte der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung 2018 (gegenüber 31. Dezember 2017)

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Silber-Mineralreserven um 38 % auf 46,3 Mio. Unzen (oz) gestiegen

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Gold-Mineralreserven um 35 % auf 426.700 oz gestiegen

- Nachgewiesene und wahrscheinliche Silberäquivalent-Mineralreserven von 80,4 Mio. oz (Ag-Au-Verhältnis von 80:1)

- Gemessene und angezeigte Silber-Mineralressourcen um 25 % auf 27,3 Mio. oz zurückgegangen

- Gemessene und angezeigte Gold-Mineralressourcen um 20 % auf 290.400 oz zurückgegangen

- Gemessene und angezeigte Silberäquivalent-Mineralressourcen von 50,5 Mio. oz

- Abgeleitete Silber-Mineralressourcen um 9 % auf 58,0 Mio. oz gestiegen

- Abgeleitete Gold-Mineralressourcen mit 301.300 oz unverändert

- Abgeleitete Silberäquivalent-Mineralressourcen von 82,1 Mio. oz

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, meint: Wir verzeichneten 2018 weitere Explorationserfolge, vor allem bei Guanacevi, Terronera und Parral. Die Mineralreserven bei Terronera stiegen aufgrund von Infill-Bohrungen in der Tiefe und der Aufnahme des hochgradig mineralisierten Erzgangs La Luz. Bei Guanacevi stiegen die Mineralreserven ebenfalls, nachdem Milache in den Minenplan aufgenommen wurde. Ausgeglichen wurde dies teilweise durch die rückläufigen Mineralreseven bei El Cubo. Dank der Bohrungen im Erzgangsystem San Patricio stiegen die Mineralressourcen bei Parral deutlich. Auch dies wurde teilweise durch die rückläufigen Mineralressourcen bei El Cubo kompensiert.

Wir werden unsere Explorationsbemühungen 2019 erneut auf die Erweiterung der Mineralressourcen und den Ersatz der Mineralreserven an allen Minenstandorten sowie die Steigerung der Mineralressourcen bei Parral und anderen Greenfield-Projekten ausrichten. Bei Terronera werden wir unsere Aufmerksamkeit von der Erweiterung der Mineralressourcen zur Minenerschließung wenden, da das Projekt das Potenzial hat, unsere größte und kostengünstigste Mine zu werden.

Besprechung der Mineralreserven und -ressourcen

Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Silber- und Gold-Mineralreserven sind gegenüber dem Vorjahr um 38 bzw. 35 Prozent auf 46,3 Millionen Unzen Silber bzw. 426.700 Unzen Gold gestiegen. Auf einer Silberäquivalentbasis belaufen sich die Mineralreserven auf insgesamt 80,4 Millionen Unzen (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1). Die Steigerung der Mineralreserven ist in erster Linie auf die Infill-Bohrungen und eine robuste wirtschaftliche Bewertung bei Terronera, die zu einer Erweiterung der angezeigten Mineralressourcen und ihrer Umwandlung in wahrscheinliche Mineralreserven führten, sowie die Erschließung des Erzkörpers Milache bei Guanacevi, wo die angezeigten Mineralressourcen in wahrscheinliche Mineralreserven umgewandelt wurden, zurückzuführen. Ausschließlich der Mineralreserven bei Terronera stiegen die Silber-Mineralreserven bei den aktiven Minen trotz der stark rückläufigen Mineralreserven bei El Cubo um 46 Prozent; die Gold-Mineralreserven gingen um 2 Prozent zurück.

Die gemessenen und angezeigten Silber- und Gold-Mineralressourcen sind um 25 bzw. 23 Prozent auf 27,3 Millionen Unzen Silber bzw. 290.400 Unzen Gold zurückgegangen. Der Rückgang der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen ist vor allem auf die Umwandlung von Ressourcen zu Mineralreserven bei den bestehenden Betrieben zurückzuführen. Die abgeleiteten Silber-Mineralressourcen stiegen aufgrund des Erfolgs der Bohrungen 2018 bei Parral um 9 Prozent. Dort nahmen die abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen für Silber und Gold um 55 Prozent bzw. 49 Prozent zu.

Mineralreserven- und -Mineralressourcenschätzungen per 31. Dezember 2018(1-16)

Nachgewiesene und wahrscheinliche Silber-Gold-Mineralreserven

Tonnen Ag (g/Au (g/Ag (oz) Au (oz

t t )

Guanaceví 74.000 244 0,53 580.000 1.300

Bolañitos 186.000 109 1,90 653.000 11.400

El Cubo 98.000 182 1,95 572.000 6.100

El Compas 38.000 90 3,99 109.000 4.800

Summe nachg396.000 150 1,86 1.914.0023.600

ewiesen 0

Guanaceví 687.000 283 0,73 6.248.0016.100

Bolañitos 146.000 97 1,96 454.000 9.200

El Cubo 136.000 157 1,40 687.000 6.100

El Compas 29.000 94 4,31 88.000 4.000

Terronera 5.587.00206 2,05 37.003.0368.20

0 00 0

Summe wahrs6.443.00214 1,95 44.415.0403.10

cheinlich 0 00 0

Summe nachg6.838.00211 1,94 46.330.0426.70

ewiesen 0 00 0

& wahrsche

inlich

Gemessene und angezeigte

Silber-Gold-Ressourcen

Tonnen Ag (g/Au (g/Ag (oz) Au (oz

t t )

Guanaceví 29.000 383 0,54 361.000 500

Bolañitos 136.000 136 1,86 595.000 8.200

El Cubo 69.000 184 2,12 412.000 4.700

El Compas 3.000 33 3,94 3.000 400

Summe gemes 238.000 179 1,80 1.371.0 13.80

sen 00 0

Guanaceví 999.000 287 0,77 9.230.0 24.90

00 0

Bolañitos 551.000 163 1,95 2.880.0 34.50

00 0

El Cubo 251.000 161 1,54 1.298.0 12.50

00 0

El Compas 77.000 80 4,75 197.000 11.70

Guadalupe 1.861.0 119 2,38 7.120.0 142.4

y 00 00 00

Calvo

Parral (neu37.000 184 0,27 216.000 300

Summe angez 3.775.0 173 1,86 20.942. 226.3

eigt 00 000 00

Summe gemes 4.013.0 173 1,86 22.312. 240.1

sen 00 000 00

& angezeig

t

Abgeleitete Silber-Gol

d-

Ressourcen

Tonnen Ag (g/Au (g/Ag (oz) Au (oz

t t )

Guanaceví 653,000 387 0,90 8.133.0 18.90

00 0

Bolañitos 783,000 133 2,12 3.352.0 53.30

00 0

El Cubo 845,000 149 2,20 4.042.0 59.70

00 0

El Compas 212,000 74 5,37 503.000 36.50

Terronera 1,080,0208 2,26 7.239.0079.000

00 0

Guadalupe 154,000 94 2,14 465.000 10.60

y 0

Calvo

Parral (neu3,138,00 296 0,27 29.812.026.900

) 0 00

Summe abgel 6,864,0 241 1,19 53.273. 261.9

eitet 00 000 00

Le

Silber-Gold-Blei-Zink-Mineralressourcen

Ressource TonneAg (gAu (gAg (ozAu (ozPb (Zn

n n /t /t ) ) % (

Angezeigt

Guanacevi363.00208 0.26 2.420.3.100 0,781,3

0 500 2

Parral (C1.631.49 0.90 2.589.47.2002,872,8

ometa 000 900 6

Summe ang1.994.78 0.78 5.010.50.3002,492,5

ezeigt 000 400 8

Guanacevi488.00132 0.16 2.076.2.500 1,362,5

0 000 4

Parral (C1.303.63 0.88 2.658.36.9002,552,2

ometa 000 900 8

Summe abg1.791.82 0.68 4.734.39.4002,232,3

eleitet 000 900 5

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Es gibt keine Gewissheit, dass die gesamten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals zu Mineralreserven umgewandelt werden. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

2. Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung ist weniger vertrauenswürdig als eine angezeigte Mineralressource und darf daher nicht zu einer Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressource mit Fortdauer der Explorationen zu einer angezeigten Mineralressource hochgestuft werden kann.

3. Die Mineralreserven in dieser Schätzung wurden mittels der Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) berechnet, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council eingeführt wurden.

4. Mineralressourcen enthalten keine Mineralreserven und sind separat zu berechnen.

5. Die Cutoff-Gehalte der Mineralressourcen und Mineralreserven bei Guanacevi basieren auf 218 g/t Silberäquivalent bei Santa Cruz Sur und 222 g/t Silberäquivalent bei Santa Cruz, Porvenir und Milache; die metallurgischen Gewinnungsraten beliefen sich auf 83,0 % Silber und 85,0 % Gold bei Guanacevi.

6. Die Cutoff-Gehalte der Mineralressourcen und Mineralreserven bei Bolanitos basieren auf 158 g/t Silberäquivalent; die metallurgischen Gewinnungsraten beliefen sich auf 84,3 % Silber und 87,7 % Gold bei Bolanitos.

7. Die Cutoff-Gehalte der Mineralressourcen und Mineralreserven bei El Cubo basieren auf 196 g/t Silberäquivalent für Bereich II (einschließlich der Mine Dolores) und 217 g/t Silberäquivalent für die Bereiche I & IV (einschließlich der Minen Santa Cecilia und San Nicolas); die metallurgischen Gewinnungsraten beliefen sich auf 87,0 % Silber und 86,7 % Gold bei El Cubo.

8. Die Cutoff-Gehalte der Mineralressourcen und Mineralreserven bei El Compas basieren auf 3,38 g/t Goldäquivalent; die metallurgischen Gewinnungsraten beliefen sich auf 83,0 % Silber und 85,0 % Gold bei El Compas.

9. Der Cutoff-Gehalt der Mineralressourcen bei Terronera war 150 g/t Silberäquivalent und die Cutoff-Gehalte der Mineralreserven bei den Lagerstätten Terronera und La Luz beliefen sich auf 160 g/t bzw. 216 g/t Silberäquivalent.

10. Die Cutoff-Gehalte der Mineralressourcen und Mineralreserven bei den Konzessionsgebieten Guadalupe y Calvo und Parral basieren auf 150 g/t Silberäquivalent.

11. Bei den Berechnungen der Mineralreservenschätzungen für Guanacevi, Bolanitos und El Compas wurde eine Abbaugewinnungsrate von 93 % angewendet, für El Cubo von 88 % und für Terronera von 95 %. Die minimalen Abbaumächtigkeiten beliefen sich bei den Berechnungen der Mineralreservenschätzung auf 0,8 Meter.

12. Die Verwässerungsfaktoren für die Berechnungen der Mineralreservenschätzung beliefen sich auf durchschnittlich 24 % bei Guanaceví, Bolanitos und El Compas, 53 % bei El Cubo sowie 10 % bei Terronera. Verwässerungsfaktoren werden anhand von Berechnungen der internen Strossenverwässerung und externen Verwässerungsfaktoren von 15 % für einen Strossenbau mit Versatz sowie von 30 % für einen Langbohrungsabbau bei Guanacevi, 28 % für Bolanitos und 54 % für El Cubo berechnet.

13. Die Silberäquivalentgehalte basieren auf einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1 und wurden nur unter Berücksichtigung von Silber und Gold berechnet.

14. Die wahrscheinlichen Mineralreserven bei Terronera umfassen die Lagerstätten Terronera und La Luz.

15. Die abgeleiteten Mineralressourcen bei Terronera umfassen die Gebiete Terronera, La Luz und Real Alto.

16. Die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen bei Parral (neu) umfassen die Gebiete Colorada, Palmilla und San Patricio.

17. Die Struktur La Colorada (Parral) enthält keine wirtschaftliche Goldmineralisierung.

18. Die Preisannahmen für Guanacevi, Bolanitos, El Cubo und El Comas sind 17,26 USD pro oz Silber, 1.232 USD pro oz Gold, 0,82 USD pro Pfund Blei und 0,90 USD pro Pfund Zink.

19. Die Preisannahmen für Terronera sind 17 USD pro oz Silber und 1.275 USD pro oz Gold.

20. Die Preisannahmen für Parral sind 17 USD pro oz Silber und 1.250 USD pro oz Gold.

21. Die Zahlen in den Tabellen wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzungen widerzuspiegeln; geringfügige Abweichungen infolge des Rundens wirken sich nicht erheblich auf die Schätzungen aus.

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die die technischen Daten in diesen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen geprüft und genehmigt hat. Es wurde ein standardmäßiges Qualitätskontrollprogramm mit Leer- und Doppelproben eingeführt, um die Integrität der Ergebnisse aller Proben sicherzustellen. Alle Proben werden in den lokalen Feldniederlassungen geteilt und an das Labor ALS-Chemex gesendet, wo sie getrocknet, zerbrochen, geteilt und in 50-Gramm-Stoffproben zur Analyse vorbereitet werden. Gold und Silber werden durch eine Brandprobe mit abschließender Atomabsorption (AA) ermittelt.

Die Mineralressourcenschätzungen für Terronera und Parral wurden von den unabhängigen qualifizierten Personen (Independent Qualified Persons) Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, Yungang Wu, P.Geo., und David Burga, P.Geo., von P&E Mining Consultants Inc. erstellt. Herr Puritch hat die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung hinsichtlich des Erzganggebiets Terronera und Parral (neu) geprüft und genehmigt.

Das Konzessionsgebiet Cometa bei Parral, das Teil des Zink-Blei-Abschnitts der Tabelle ist, basiert auf einem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report audit of the Mineral Resource Estimate for the Parral Project, Chuhuahua State, Mexico, der von William Lewis, B.Sc., Charley Z. Murahwi, M.Sc., MAusIMM, und Dibya Kanti Mukhopadhyay, M.Sc., MAusIMM erstellt und am 15. Dezember 2010 eingereicht wurde. Dieser Bericht ist von den Parral-Konzessionsgebieten, die von P&E Mining Consultants Inc. beschrieben wurden, unabhängig.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour nimmt derzeit seine vierte Mine bei El Compas in Betrieb, treibt die Erschließung einer möglichen fünften Mine beim Minenprojekt Terronera voran und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

