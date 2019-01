The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0QC2 DZ BANK IS.A1092 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QH1 DZ BANK IS.C171 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS72 DEKA MTN SERIE 7641 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VY3 LB.HESS.-THR. IHS 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA US404119BW86 HCA 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US6174468G77 MORGAN STANL 19/30FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US68323AFC36 ONTARIO PROV 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1939356645 GM FINANCIAL 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA BVU3 XFRA CA0673964080 BARD VENTURES LTD EQ00 EQU EUR N

CA GMS1 XFRA CA45250H1047 IMAGINATION PARK TECH. EQ00 EQU EUR N

CA 4NPA XFRA CA6481202027 NEW POINT EXPLORATION EQ00 EQU EUR N

CA YG3 XFRA CA98584W2067 THE YIELD GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA VRL XFRA DE000A2BPK34 BLACK PEARL DIG. INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BWQ XFRA DE000A0M93V6 ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON EQ01 EQU EUR Y

CA OCIE XFRA ES06670509E9 ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR- EQ01 EQU EUR N

CA VHM0 XFRA ES06828709E6 SACYR S.A. -ANR.- EQ01 EQU EUR N

CA AKU1 XFRA NL0013267909 AKZO NOBEL EO 2 EQ01 EQU EUR Y