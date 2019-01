The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0030052 A.N.Z. BKG GRP 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0276801450 PFBK SCHW.HYP. 15-19 607 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB5G89 BAY.LDSBK.OPF.R.20284 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CL0 LB.HESS.THR.CARRARA01R/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB06FU4 LBBW IHS FLOATER 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1G54 NORDLB KOMBIANL. 14/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0D69 LAND NRW SCH.R.1177 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VPJ5 ERSTE GP BNK 12-19FLR MTN BD01 BON EUR N

CA GZ5B XFRA PTGALIOE0009 GALP ENERGIA 13-19 BD01 BON EUR N

CA CXUB XFRA US171340AM44 CHURCH + DWIGHT 17/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0734048514 WORLD BK 12/19 MTN BD01 BON ZAR N

CA C901 XFRA XS0736488585 CRH FINANCE 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1A78 LB.HESS.-THR. IHS 16/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1G70 NORDLB KOMBIANL. 15/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA US06367VHL27 BK MONTREAL 2019 BD02 BON USD N

CA SVHF XFRA US86960BAE20 SVENSK.HDLSB. 13/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1348760189 BK O.COMM.(HK) 16/19 MTN BD02 BON USD N