Rheinmetall hat mit dem britischen Wettbewerber BAE Systems ein Gemeinschaftsunternehmen in Großbritannien für die Produktion von militärischen Fahrzeugen vereinbart. Rheinmetall wird an dem Joint Venture 55 % halten. Die Genehmigung des Deals soll noch in der ersten Jahreshälfte kommen. Durch das Gemeinschaftsunternehmen erhält Rheinmetall Zugriff auf eine Produktionsstätte im britischen Telford mit 400 Beschäftigten. Das wird dem Konzern bei dem zu erwartenden Auftrag über die gepanzerten Boxer-Fahrzeuge für die britische Armee nützen. Großbritannien hat nämlich gefordert, dass die Wertschöpfung vor Ort stattfindet.Bei einem weiteren Auftrag könnte der Zusammenschluss ebenfalls hilfreich sein: Unabhängig voneinander bewerben sich Rheinmetall und BAE Systems für die Modernisierung des britischen Panzers Challenger, das Pendant zum deutschen Leopard-Panzer.



