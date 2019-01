TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend abwärts geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Händler machen dafür wachsende Konjunkturskepsis verantwortlich, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum gesenkt hat. Der IWF begründete dies mit dem Handelsstreit und steigenden Zinsen. Erst am Montag hatte China das schwächste Wachstum seit 1990 gemeldet, wenngleich es den Erwartungen entsprach. Aus den USA kommen keine Impulse, denn die dortigen Börsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Zudem verschärft sich der Streit um Huawei. Die USA wollten formal die Auslieferung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsausrüsters beantragen, berichten kanadische Medien. Huawei-CFO Meng Wanzhou war auf Betreiben der US-Behörden in Kanada verhaftet worden. Die USA werfen Huawei vor, gegen die Iran-Sanktionen verstoßen zu haben, und ermitteln inzwischen auch wegen des Verdachts auf Industriespionage. Den laufenden Verhandlungen im Handelsstreit dürfte das nicht zuträglich sein.

Streit um Huawei belastet chinesische Börsen

Die chinesischen Aktienmärkte führen die Verlierer in der Region an. In Schanghai geben die Kurse im Schnitt um 1,1 Prozent nach, in Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um ebenfalls 1,1 Prozent. An der Tokioter Börse verliert der Nikkei-225-Index 0,8 Prozent auf 20.565 Punkte. Der Aktienmarkt in Sydney, wo der Handel schon beendet ist, verbuchte ein Minus von 0,5 Prozent.

In Seoul geht es um 0,5 Prozent nach unten. Die südkoreanische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal des vergangenen Jahres zwar stärker als erwartet, doch war dies vor allem Wirtschaftsstimuli der Regierung zu verdanken. Beobachter zweifeln daher, dass sich ein Wachstum auf diesem Niveau wiederholen lässt, zumal das Land am Montag einen drastischen Rückgang seiner Exporte seit Jahresbeginn gemeldet hatte. 2018 wuchs die Wirtschaft um 2,7 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr. Es war das schwächste Wachstum seit sechs Jahren.

Unter den Einzelwerten verlieren Tencent in Hongkong 2,1 Prozent. Unter den jüngst von Peking genehmigten Computerspielen war keines von Tencent. Für Petrochina geht es um 2,7 Prozent nach unten, nachdem der Ölkonzern am Montag nach Börsenschluss für das vierte Quartal enttäuschende Zahlen vorgelegt hat.

Auch die australische Oil Search hat mit Umsatz und Förderung im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt. Die Aktie büßte in Sydney 2,8 Prozent ein. BHP Billiton reagierten mit einem Minus von 1,3 Prozent auf die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns.

