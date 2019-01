Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel nach einem enttäuschenden Ausblick am Vortag von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 122 auf 100 Euro gesenkt. Die Probleme in der Konsumgütersparte seien größer als er vor seiner Anfang Oktober erfolgten Hochstufung auf "Buy" erwartet habe, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es seien höhere als von ihm prognostizierte Investitionen nötig. Diese seien zwar nun angekündigt worden und könnten auch das organische Umsatzwachstum verbessern, doch das werde Zeit brauchen./ck/bek

