Wegen der Neubewertung der Werthaltigkeit aller bestehenden Beteiligungen wird der Gewinn der Gruppe und bei Raiffeisen Schweiz voraussichtlich deutlich tiefer ausfallen als im Vorjahr."Die Sondereffekte bewegen sich im Rahmen von maximal 300 Millionen Franken", teilte Raiffeisen am Dienstag in einem Communiqué mit. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...