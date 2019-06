Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung der Altbeteiligung LemnaTec DGAP-Ad-hoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Insolvenz Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Wertberichtigung der Altbeteiligung LemnaTec 18.06.2019 / 21:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wertberichtigung der Altbeteiligung LemnaTec Jena, 18. Juni 2019 - Die LemnaTec GmbH, Aachen, eine Beteiligung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), hat heute beim Amtsgericht Aachen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Durch Verzögerungen bei geplanten Großaufträgen ist die Finanzierung der Gesellschaft über das 3. Quartal 2019 hinaus nicht mehr sichergestellt. Vorausgegangene Bemühungen um eine Überbrückungsfinanzierung konnten nicht in der dafür notwendigen Frist abgeschlossen werden. Unabhängig vom Insolvenzantrag verhandeln Geschäftsführung und Gesellschafter der LemnaTec GmbH weiterhin mit Investoren über eine Finanzierung mit dem Ziel, den Antrag schnellstmöglich zurückzuziehen. In Folge des Insolvenzantrags nimmt die DEWB ungeachtet etwaiger zukünftiger Rückflüsse aus ihrem Engagement eine vollständige Wertberichtigung des betreffenden Restbuchwerts in Höhe von 1,4 Mio. EUR in ihrer Bilanz vor. Die Beteiligung befindet sich seit der Neuausrichtung der DEWB nicht mehr im Investitionsfokus der Gesellschaft. ***** Kontakt: DEWB AG Marco Scheidler Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Tel.: +49 (0) 3641 31000 30 Fax: +49 (0) 3641 31000 40 ir@dewb.de www.dewb.de 18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 3100030 Fax: +49 (0)3641 3100040 E-Mail: info@dewb.de Internet: www.dewb.de ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77 WKN: 804100, A11QF7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 826967 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826967 18.06.2019 CET/CEST ISIN DE0008041005 DE000A11QF77 AXC0318 2019-06-18/21:34