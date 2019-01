Frankfurt am Main/Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - TILP Rechtsanwälte: Milliardenklage gegen Deutsche Bank wegen Prozessbetrug - Aktiennews Die TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (TILP Litigation) hat vor dem Landgericht Frankfurt am Main für den Stuttgarter Unternehmer Hafez Sabet eine Klage gegen die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sowie die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Gesamtschuldner über mehr als 11 Milliarden Euro eingereicht, so die TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...