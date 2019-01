Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem von Euphorie geprägten Handel am Freitag zeigten sich die Marktteilnehmer am Montag ein Stück weit ernüchtert, so die Analysten der Helaba. Damit einhergehend dränge sich die Schlussfolgerung auf, dass ein Teil der Freitagsgewinne auf einen Short-Squeeze im Kontext mit dem kleinen Verfall an der Eurex zurückzuführen gewesen sei. ...

