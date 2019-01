Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 123 auf 114 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang dürfte um rund 5 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Umsatz des Eleketrotechnikkonzerns erwartet er hingegen 2 Prozent niedriger. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20. Mit Blick auf die Kurszielsenkung verwies er auch auf ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-22/08:25

ISIN: DE0007236101