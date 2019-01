Das Analysehaus RBC hat AB Inbev von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Der Markt habe die von der hohen Verschuldung des Brauereikonzerns ausgehenden Gefahren überschätzt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Refinanzierung sei vernünftig gewesen, der neue Rückzahlungsplan für die Kredite "glatter" als bisher und sollte aus dem freien Mittelzufluss (FCF) finanzierbar sein./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-01-22/08:29

ISIN: BE0974293251