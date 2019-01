Gute Nachricht für Tesla: Der Verkauf des begehrten Model 3 darf nun auch in Europa starten. Die zuständige niederländische Behörde RDW hat dafür grünes Licht für die Auslierferung gegeben. Interessierte Kunden nun wohl schon ab Februar auf die ersten Autos hoffen. Doch Elon Musk hat auch die ein oder andere Sorgenfalte in diesen Tagen. Nicht wenige Elektroauto-Fans dürften von der Marke Tesla auf Porsche oder Audi wechseln. Jetzt die News: Porsche verdoppelt die geplante jährliche Produktion für den rein elektrischen Taycan. Der Automobilwoche zufolge rollen künftig nicht wie zunächst gedacht 20.000 sondern mit 40.000 glatt doppelt so viel aus dem neuen Werk in Zuffenhausen. Auch Audi holt auf: Vom e-tron sollen ab 2020 pro Stunde 24 statt 20 hergestellt werden.

