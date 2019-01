Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt strategische Partnerschaft mit Dank City bekannt DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt strategische Partnerschaft mit Dank City bekannt 22.01.2019 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. gibt strategische Partnerschaft mit Dank City bekannt Dank City ist eine vollständig integrierte Marketinggesellschaft, die sich auf die Cannabisbranche spezialisiert und über 100 Millionen Menschen erreicht 22. Januar 2019 Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt eine strategische Partnerschaft mit Dank City bekannt. Dank City ist eine Social Media Marketinggesellschaft, die sich auf Cannabisprodukte und Marken spezialisiert. Dank City wird die primäre Werbekomponente für die Cannabisproduktlinie Jay and Silent Bob's Private Stash sowie für andere mit Chemesis verbundene Marken sein. Dank City besitzt und betreibt das größte soziale Mediennetzwerk für Cannabis, das auf allen ihren sozialen Plattformen über 100 Millionen Anhänger erreicht. Sie besitzen ebenfalls eine Abonnenten-Box (Daily High Club), die im Monat über 15.000 Kunden erreicht, ein Cannabismagazin (Chronic Journal) und eine Plattform für Urheber von Cannabispublikationen (The Weedtube). "Chemesis glaubt, dass diese Partnerschaft mit Dank City und ihrer weltweiten Reichweite nicht nur beachtliches Interesse an Jay and Silent Bob's Private Stash sondern auch an den anderen mit Chemesis verbundenen Marken generieren wird," sagte CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Dank City hat eine Medienfirma aufgebaut, die die Fähigkeit besitzt, die US-amerikanische Cannabis-Konsumentenbasis effektiv anzuvisieren. Da Chemesis weiterhin wächst, wird es diese wichtige Partnerschaft dem Unternehmen erlauben, die Cannabiskonsumenten mit unserem sich erweiternden Produktkatalog schnell zu erreichen." "Wir sind begeistert mit Albin Media an der Markteinführung von Jay and Silent Bob's Private Stash zu arbeiten," sagte Tony Golian, CEO von Dank City. "Dies ist ein weiterer signifikanter Meilenstein für Dank City, während wir mit den größten Marken in der Cannabisbranche arbeiten." Laut Konditionen dieser Partnerschaft wird Dank City dem Unternehmen 1 Jahr an Werbedienstleistungen bieten. Chemesis wird Aktien zu einem vereinbarten Preis von 1,63 CAD je Aktie im Wert von insgesamt 125.000 USD ausgeben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen den Richtlinien einer 36-monatigen Halte-/Weitergabefrist. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 22.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 768299 22.01.2019 ISIN CA1635991039 AXC0081 2019-01-22/09:05