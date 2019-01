Bornholm wird die weltweit erste industrialisierte Gemeinschaft mit einer 100-prozentigen Abfallaufbereitung und Wiederverwendung

Einwohner, Unternehmen und Touristen auf der dänischen Insel Bornholm werden in den nächsten 13 Jahren ihre Kapazitäten zur Abfallsortierung radikal verbessern. Ziel ist es, bis 2032 alle auf Bornholm anfallenden Abfälle wiederzuverwenden oder zu recyceln.

Mit der ehrgeizigen Vision "Bornholm zeigt den Weg" (Bornholm Showing the Way) wird das kommunale Entsorgungsunternehmen BOFA gemeinsam mit seinen Nutzern und der Abfallwirtschaft Verfahren zur Handhabung und Sortierung aller Arten von derzeit nicht recycelbaren Abfällen entwickeln und optimieren.

Bornholm verfügt über eine voll entwickelte Infrastruktur und eine isolierte Bevölkerung, die etwa ein Prozent der dänischen Bevölkerung ausmacht, was es zu einem perfekten Ort macht, um eine grüne Wende und Lösungen basierend auf einer Kreislaufwirtschaft herbeizuführen. Die in diesem Programm gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse werden ähnliche Projekte in anderen Teilen der Welt inspirieren und anregen.

Mit der Genehmigung von "Bornholm Showing the Way" hat der Gemeinderat von Bornholm unter der Leitung von Bürgermeister Winni Grossbøl Bornholm weltweit in das Zentrum in Sachen Nachhaltigkeit gerückt.

