Die Handelsspanne des DAX am Montag betrug gerade mal gut 50 Punkte. Angesichts des Feiertags in den USA kamen von dort keine Impulse für den deutschen Leitindex. Dieser ging am Ende des Tages mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 11.136 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie von Carl Zeiss weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Rekordhochs im August vergangenen Jahres ging das Wertpapier in den Korrekturmodus über. Im November traf der Wert auf ein wichtiges Supportcluster bei gut 60 Euro. Daraufhin meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Ausbruch aus der Konsolidierung auf ein neues Rekordhoch.