Südkorea mit schwächstem Wirtschaftswachstum seit sechs Jahren

Trotz eines unerwartet starken Schlussquartals ist die südkoreanische Wirtschaft im Gesamtjahr 2018 so langsam gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Wirtschaft wuchs um 2,7 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorjahr. Die Rate lag im Rahmen der Erwartung der südkoreanischen Notenbank. Das schwächere Wachstum zeigt, wie die Verlangsamung in China auf die benachbarten Volkswirtschaften in der Region durchschlägt.

EU erwartet keine Probleme bei Gaslieferungen aus Russland in diesem Winter

Die EU-Kommission rechnet in diesem Winter mit reibungslosen Gaslieferungen aus Russland. "Alles ist gut und unter Kontrolle, wir erwarten diesen Winter keine Komplikationen", sagte EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic nach einem Treffen mit russischen und ukrainischen Ministern und Vertretern des Gassektors in Brüssel.

14 Tote bei Brand zweier Tanker vor der Küste der Krim

Bei einem Brand zweier Schiffe vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind vermutlich 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer habe in der Nähe der Straße von Kertsch zwei Tanker unter tansanischer Flagge erfasst, sagte ein Sprecher der russischen Behörde für Schiffsverkehr der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Seeleute würden noch vermisst.

27 Soldaten in Venezuela nach Aufruf zum Widerstand festgenommen

In Venezuela ist eine Gruppe von Soldaten nach einem Aufruf zum Widerstand gegen den umstrittenen sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro festgenommen worden. 27 Mitglieder der Nationalgarde wurden nach Angaben des Maduro-Vertrauten Diosdado Cabello in Gewahrsam genommen.

