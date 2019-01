Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat IAG von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Die Fluggesellschaften seien 2019 einer ganzen Reihe von Belastungen von Konjunktur-, Rohstoff- und Währungsseite ausgesetzt, wobei die Branchenwerte im historischen Vergleich recht attraktiv bewertet seien, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei IAG seien Umsatzwachstum, Kostenentwicklung und Kapitalverwendung aber kritisch zu betrachten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-22/09:35

ISIN: ES0177542018