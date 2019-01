von Klaus Schachinger, Euro am SonntagApples Top-iPhones sind Luxus. Die jüngste Enttäuschung im China-Geschäft des Konzerns beschleunigte deshalb auch den Abwärtstrend der Aktie des weltweit größten Luxuskonzerns LVMH. Eine Verbesserung des China-Geschäfts ist auch bei LVMH und Co bis auf Weiteres nicht in Sicht. Analysten ...

