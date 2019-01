Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie ist zweifellos eine der großen Gewinner der letzten Jahre. Innerhalb der letzten zehn Jahre legte sie etwa 3.865 % zu, während der DAX nur etwa 162 % stieg (21.01.2019). Auch die Ergebnisse sprechen für sich. So verbesserten sich im Zeitraum 2008 bis 2017 der Umsatz von 197 auf 1.490 Mio. Euro und der Gewinn von 42 auf 260 Mio. Euro. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. So gehen die Schätzungen bis 2022 von einem Umsatz in Höhe von 5.064 Mio. Euro und einem ...

