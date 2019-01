Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sichere Rentenpapiere waren in den letzten Wochen aufgrund von Themen wie "Brexit", Handelskonflikt und "government shutdown" gefragt, so die Analysten der Helaba.In Abwesenheit fundamentaler Datenveröffentlichungen habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenauftakt leichte Gewinne verzeichnet. Die Beurteilung der Charttechnik falle ambivalent aus. Positiv zu werten seien das Kaufsignal des DMI sowie der intakte Aufwärtstrend von Oktober. Zur Vorsicht mahne jedoch die Wochentechnik, denn hier sei der Oktober-Aufwärtstrend momentan unterschritten und das Kursmomentum verliere an Dynamik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...