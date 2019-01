Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat auf "Buy" mit einem Kursziel von 930 Pence belassen. Der neue Ausblick des Essenslieferdienstes liege beim operativen Gewinn rund neun Prozent unter seinen Erwartungen für 2019, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv sei, dass das Kanada-Geschäft 2019 profitabel werde, während die Investitionen in wettbewerbsintensiven Märkten wie Australien und Mexiko bei den Anlegern für Skepsis sorgen dürften./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86