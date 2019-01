Die US-Bank JPMorgan hat die Air-Liquide-Aktie in ihre "Top Underweights"-Liste der "European Best Ideas" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100,50 Euro belassen. Der gegenwärtige Bewertungsaufschlag des Industriegasesektors im Vergleich mit zyklischen Chemiewerten sei zu extrem, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-01-22/10:29

ISIN: FR0000120073