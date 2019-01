Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im vierten Quartal 2018 leicht gelockert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit strafferen Standards um 1 Punkt. Im dritten Quartal hatte es einen Lockerungssaldo von 6 Punkten gegeben. Bei der vorherigen Umfrage hatten Banken für das vierte Quartal nahezu unveränderte Kreditstandards prognostiziert.

Wichtigste Ursachen der Lockerung war laut EZB weiterhin der hohe Wettbewerbsdruck. Dagegen hatten die Risikowahrnehmung der Banken, die Refinanzierungskosten und bilanzielle Rahmenbedingungen einen neutralen Einfluss. Die Risikotoleranz der Institute wirkte dagegen leicht bremsend. Die Kreditnachfrage der Unternehmen war mit 9 (drittes Quartal: 12) Punkten positiv.

Bei Krediten für den Immobilienerwerb wurden die Standards um 1 (minus 2) Punkte gelockert. wobei die Nachfrage um 12 (5) Punkte zunahm. Die Kreditstandards bei Konsumentenkrediten wurden um 2 (1) Punkte gestrafft, hier nahm die Nachfrage um 8 (22) Punkte zu.

Eine Lockerung der Kreditstandards für Unternehmen meldeten für das vierte Quartal Deutschland und die Niederlande, während die Standards in Frankreich und Spanien unverändert blieben und in Italien gestrafft wurden. In Deutschland, Italien und den Niederlanden nahm die Nachfrage nach Unternehmenskrediten zu

Bei Hypothekenkrediten wurden die Standards in Frankreich und den Niederlanden gelockert, in Deutschland und Spanien blieben sie unverändert, in Italien wurden sie wiederum gestrafft. Die Nachfrage nach diesen Krediten stieg in allen großen Euro-Ländern mit Ausnahme Spaniens.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

