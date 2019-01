VST Building Technologies zelebriert ein erfolgreiches Aktienmarktdebüt im neuen Wiener Mittelstandssegment "direct market plus". Der Handel startete mit einem Referenzkurs von 40 EUR, was einem Börsenwert von etwa 20,4 Mio. EUR entsprach. Heute außerdem in den News: SAF-Holland übernimmt Spezialisten für Trailer-Reifendruck-Management und DIC Asset blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. VST ...

Den vollständigen Artikel lesen ...