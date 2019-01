Die US-Bank JPMorgan hat die Astrazeneca-Aktie von ihrer "Top Overweights"-Liste der "European Best Ideas" gestrichen. Die Einstufung wurde aber auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns bleibe zudem sein "Top Pick" für 2019 im britischen Pharmasektor, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Astrazeneca dürfte kurz- und langfristig das stärkste Wachstum unter den großen Pharmaunternehmen verzeichnen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

