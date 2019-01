Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Schneider Electric von ihrer "Top Overweights"-Liste der "European Best Ideas" gestrichen. Die Einstufung wurde aber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern zeichne sich unter anderem durch seine überdurchschnittliche Preismacht aus, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund ihrer attraktiven Bewertung gehöre die Schneider-Aktie zu seinen "Top Picks" im europäischen Investitionsgütersektor./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-01-22/10:37

ISIN: FR0000121972