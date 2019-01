Auch am Dienstag tritt der DAX den Rückwärtsgang ein und fällt zunächst unter 11.100 Punkten. Wachstumssorgen, Brexit-Chaos, der anhaltende Shut-down in den USA - das alles sorgt für Magenschmerzen und so wagen sich die meisten Anleger nicht aus der Deckung. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen am Dienstagvormittag.