Baierbrunn (ots) - Eine Fußpilz-Creme sollte in vielen Fällen auch dann noch weiter benutzt werden, wenn die Beschwerden wie Juckreiz schon abgeklungen sind. Denn solche Cremes hemmen in erster Linie die Vermehrung der Fußpilz-Erreger und müssen im Regelfall drei bis vier Wochen lang mehrmals täglich angewendet werden, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Denn so lange braucht die Haut ungefähr, um sich zu erneuern und die vom Pilz befallenen Zellen abzustoßen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2019 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



