Wie eine aktuelle LinkedIn Auswertung deutlich macht, ist zu Jahresbeginn besonders viel Bewegung im Arbeitsmarkt. So zeigen die Zahlen, dass im Januar zweimal so viele berufliche Wechsel zu verzeichnen waren, wie durchschnittlich in jedem anderen Monat.



Darüber hinaus hat LinkedIn untersucht, welche Fähigkeiten derzeit besonders stark nachgefragt sind. Im Hinblick auf Hard-Skills finden sich vor allem solche Fähigkeiten auf der Liste, die in enger Verbindung zur immer digitaler werdenden Welt stehen.



Top Hard Skills für 2019: 1. Analytisches Denken 2. Mitarbeiterführung 3. Künstliche Intelligenz 4. Natural Language Processing 5. Scientific Computing 6. Data Science 7. Cloud Computing 8. Fremdsprachen 9. Administrative Fähigkeiten 10. UX Design



Neben den Hard-Skills rücken aber auch Soft-Skills weiter in den Fokus. 57 Prozent der Führungskräfte sind sogar der Ansicht, dass Soft-Skills noch wichtiger sind als fachspezifische Kenntnisse.



Top Soft Skills für 2019: 1. Überzeugungskraft 2. Kreativität 3. Zeitmanagement 4. Flexibilität 5. Problemlösungsvermögen



"Der Januar ist traditionell ein Monat im Jahr, in dem besonders viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten ist", sagt Barbara Wittmann, Mitglied der Geschäftsleitung von LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wer sich jetzt beruflich neu orientiert, sollte nicht übersehen, wie wichtig Soft-Skills für das eigene Profil sind. Oft fokussieren sich Bewerber nicht auf ihre wirklichen Stärken und darauf, wie sie diese im Bewerbungsprozess hervorheben können."



Zur Methodik



*Berechnung des beruflichen Wechsels: Der berufliche Wechsel basiert auf einer in einem LinkedIn Profil neu eingetragenen Position. In der Analyse werden Veränderungen aller Positionen innerhalb eines Monats (Januar) im Hinblick auf die durchschnittlichen Veränderungen der anderen Monate (Februar-Dezember) verglichen. Es werden nur solche Positionsänderungen einbezogen, die den Wechsel von einer Firma in eine andere darstellen.



**Berechnung zu den am stärksten nachgefragten Skills: Betrachtet wurden Fähigkeiten, die häufig auf LinkedIn gesucht werden und wie sich hier das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage gestaltet. Die Nachfrage wurde gemessen, basierend auf den Jobwechseln, die über LinkedIn zu verzeichnen sind. Die Analyse wurde nur in Städten durchgeführt, die über 100.000 LinkedIn Mitglieder haben.



Über LinkedIn



LinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert das Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. Mit LinkedIn Learning können sich Nutzer außerdem eigenständig in ihrem Fachbereich sowie darüber hinaus weiterbilden. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als 590 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz erreichte LinkedIn im Juni 2018 zwölf Millionen Mitglieder. 29 der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn-Produkte.



