Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das heute vorgelegte BIP-Wachstum für das 4. Quartal 2018 in der Republik Korea lag bei 2,7% im Jahresvergleich, gestützt besonders durch die Staatsnachfrage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Konjunktur drohe jedoch abzuflachen, wie ein sattes Minus von rund 15% in der Jahresrechnung für die Ausfuhren in der ersten Januar-Hälfte signalisieren würden. Die Bank of Korea werde den Leitzins am Donnerstag voraussichtlich jedoch noch unverändert bei 1,75% belassen. (22.01.2019/alc/a/a) ...

