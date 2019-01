Wien (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn dominierten Emittenten aus dem Financials-Sektor das Geschehen am EUR-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Generali eine Tier 2 Anleihe (10 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+307 BP am Markt platzieren können. Der Deal habe die erste EUR-Emission des Versicherers seit mehr als zwei Jahren markiert. Darüber hinaus habe Société Générale einen Covered Bond (8 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+19 BP platziert. Auch die Deutsche Pfandbriefbank habe einen Covered Bond (5 Jahre, EUR 500 Mio., Aa1, MS+8 BP) begeben. ...

