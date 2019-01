FRANKFURT (Dow Jones)--Die im Oktober vereinbarte Partnerschaft zwischen dem Windkraftanlagenhersteller Nordex und dem Energieversorger Innogy macht sich bezahlt. So schloss Innogy mit Nordex Ende vergangenen Jahres in den USA einen Vertrag über die Lieferung von sechs Turbinen. Zudem will Innogy seine Onshore-Entwicklungsprojekte im US-Bundesstaat New York, Cassadaga (126 Megawatt) und Baron Winds (240 Megawatt), vorwiegend mit Nordex-Anlagen ausstatten.

Außerdem waren beide Unternehmen im November bei der ersten Onshore-Auktion in Polen mit dem 33-Megawatt-Projekt Zukowice erfolgreich. Die Investitionsentscheidung hierzu will Innogy den Angaben zufolge in Kürze treffen. Nordex erwartet den Auftragseingang für dieses Projekt in der zweiten Jahreshälfte.

Im Rahmen dieser Partnerschaft will Innogy zwischen 2019 und 2022 gemeinsam mit Nordex seine Projektpipeline in Europa und den USA optimieren und die Windenergieanlagen exklusiv von Nordex beziehen. Beide Unternehmen planen, an Projekten mit einer Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt zu arbeiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2019 04:43 ET (09:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.