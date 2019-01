Die Commerzbank hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 67 auf 64 Euro gesenkt. Das Geschäft und die Bilanz des Spezialchemiekonzerns seien mittlerweile weniger risikobehaftet, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ersteres dürfte in diesem Jahr in einem stärker schwankenden Wirtschaftsumfeld zur Geltung kommen. Das Papier habe im Vergleich zum Sektor deutlich abgewertet./tih/ajx

