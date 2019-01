Die Commerzbank hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 55 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Kunststoffkonzern blieben in diesem Jahr trüb, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürfte schwach verlaufen und der Margendruck auf die Kernprodukte Polycarbonat und Polyurethan anhalten. Er kürzte seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für 2019 um nochmals 11 Prozent. In Abwägung von Chancen und Risiken sei das Papier nur noch wenig vielversprechend./tih7ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 09:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 10:26 / MEZ

ISIN DE0006062144

AXC0117 2019-01-22/11:18