Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die derzeit stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten seien grundsätzlich positiv für die drei großen europäischen Börsenbetreiber mit Blick auf 2019, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Deutschen Börse sollte die Entwicklung im ersten Quartal aber mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden, da die Vorjahreszahlen - vor allem im Geschäft mit Derivaten - stark ausgefallen seien./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-22/11:22

ISIN: DE0005810055