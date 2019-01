Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Die derzeit stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten seien grundsätzlich positiv für die drei großen europäischen Börsenbetreiber mit Blick auf 2019, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die LSE zeichne sich unter anderem durch ihren überlegenen Geschäftsmix und ihr attraktives strukturelles Wachstum aus./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 18:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-01-22/11:23

ISIN: GB00B0SWJX34