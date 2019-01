Hamburg (ots) - Zu Jahresbeginn nehmen sich viele Singles vor, einen neuen Partner zu finden. Ob online oder offline: Die meisten wissen ganz genau, wann ein Date-Partner für sie aus dem Rennen fliegt. Die bevölkerungsrepräsentative ElitePartner-Studie 2019 zeigt die häufigsten Gründe, keine Beziehung mit jemandem einzugehen. So wäre Fehlverhalten im Internet für jeden Zweiten ein Grund, das Kennenlernen abzubrechen. Eine zu stark differierende politische Einstellung würde mehr als jeden Dritten hindern, eine Beziehung einzugehen. Aber auch Workaholics, Umweltsünder und Fast-Food-Junkies haben mitunter schlechte Chancen. Besonders brisant: Nur für sechs von zehn Männern wäre es ein Hinderungsgrund, wenn sie schon vergeben ist.



Die Top 10 Ausschlusskriterien bei der Partnersuche



Wenn er/sie .... 1) ... bereits vergeben, noch in einer festen Beziehung ist (68 %) 2) ... peinliche Dinge im Internet postet (52 %) 3) ... eine völlig andere politische Auffassung vertritt (37 %) 4) ... mehr als 60 Stunden pro Woche arbeitet (35 %) 5) ... ein deutlich anderes Bildungsniveau hat (32 %) 6) ... einer völlig anderen Religion angehört, einen anderen Glauben hat (27 %) 7) ... sich sehr ungesund ernährt (25 %) 8) ... viele Sexpartner hatte (25 %) 9) ... keine Kinder möchte (22 %) 10) ... gar nicht auf einen umweltbewussten Lebensstil achtet (21 %)



Katzenvideos, Motivationssprüche, Pöbeleien: Wer im Internet das Falsche postet, schießt sich bei der Partnersuche ins Aus



Nicht nur Arbeitgeber, auch Date-Partner recherchieren potenzielle Kandidaten vorab im Internet, das hat schon die ElitePartner-Studie 2018 gezeigt. Und die aktuelle Befragung macht deutlich: Wer online das Falsche postet, riskiert, von Beginn an ausgeschlossen zu werden. Für jeden Zweiten der 4.066 Befragten sind peinliche Internet-Postings ein Grund, keine Beziehung mit jemandem einzugehen. Frauen (60 Prozent) sind dabei noch deutlich kritischer als Männer (44 Prozent).



Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner erläutert: "Viele sind sich nicht sicher, woran sie einen passenden Partner erkennen, jedoch wissen die meisten, wann er nicht infrage kommt. Bei derart wichtigen Entscheidungen wird jedwede Information zurate gezogen, die mögliche Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Dates zulassen. Veröffentlichungen im Internet werden als persönlicher Fingerabdruck interpretiert. Wer hier bei Geschmack und Humor nicht den richtigen Ton trifft, wird schnell verurteilt. Deshalb Achtung vor unüberlegten Postings. Schließlich bekommt man keine zweite Chance auf den ersten Eindruck."



Ring am Finger? Egal! Vier von zehn Männern macht vor vergebenen Frauen keinen Halt



Dass bei der Suche nach einem Partner das Gegenüber ebenfalls solo sein sollte, scheint selbstverständlich - ist es aber nicht für jeden. Nur 59 Prozent der Männer würden eine Frau bei der Partnersuche sofort ausschließen, wenn sie (noch) in einer festen Beziehung ist. Frauen sind in dieser Hinsicht kritischer: Für mehr als drei Viertel (77 Prozent) kommt ein vergebener Mann nicht in Frage.



Politik und Bildung: Lieber ein Partner, der ähnlich tickt



Mit einer völlig anderen politischen Auffassung tun sich viele Menschen in Deutschland bei der Partnersuche offenbar schwer: 41 Prozent der Frauen und 33 Prozent der Männer würden sich gegen eine Beziehung entscheiden, wenn die politischen Meinungen zu stark auseinandergehen. Auch ein völlig anderes Bildungsniveau kommt für jeden Dritten offenbar nicht in Frage (34 Prozent der Frauen, 28 Prozent der Männer).



Workaholics haben schlechte Chancen



Zwar ist es für 14 Prozent der Frauen und sieben Prozent der Männer ein Ausschlusskriterium, wenn ein potenzieller Partner beruflich wenig erfolgreich ist - und jede zehnte Frau würde auch im Jahr 2019 keinen schlechter verdienenden Mann wählen. Doch wer stattdessen im Job so richtig durchstartet, dem kann auch das zum Verhängnis werden: Mehr als jeder Dritte - Frauen ebenso wie Männer - würde keine Beziehung mit jemandem eingehen, der mehr als 60 Stunden pro Woche arbeitet. Offenbar wissen viele ganz genau, wie wenig Zeit für die Liebe bleibt, wenn die Karriere im Vordergrund steht.



Schlechte Ernährung und mangelndes Umweltbewusstsein als K.O.-Kriterien



Achtsamkeit und Nachhaltigkeit liegen im Trend - das zeigt sich auch bei der Partnersuche. Für jeden Vierten wäre es ein Grund, keine Beziehung mit jemandem einzugehen, wenn der- oder diejenige sich sehr ungesund ernährt. Und auch Umweltsünder haben häufig schlechte Chancen: 25 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer würden jemanden ausschließen, der gar nicht auf einen umweltbewussten Lebensstil achtet.



Viele Sexpartner? Für Frauen eher ein Problem als für Männer



Viele Sexpartner oder wenig Beziehungserfahrung - für die meisten kein Problem, doch für einige Frauen und Männer wäre auch das ein Grund, keine Beziehung einzugehen. Frauen stören beide Aspekte allerdings mehr. 28 Prozent der Frauen würden das Kennenlernen abbrechen, wenn er zu viel Erfahrung im Bett hat, 21 Prozent der Männer geht es ähnlich. 18 Prozent der Frauen würden einen Partner ohne Beziehungserfahrung ausschließen (Männer: 5 Prozent). Auch das Thema Kinderplanung kann zum Problem werden: Jede vierte Frau und jeder sechste Mann würden Partner, die keine Kinder möchten, aussortieren. Wer schon Kinder hat, kommt für 15 Prozent nicht in Frage.



Ausschlusskriterium Optik: "zu gut aussehend" gibt es nicht



Die gute Nachricht: Die meisten könnten sich damit arrangieren, wenn ihr Partner deutlich schlechter aussieht als sie selbst. Nur 19 Prozent der Menschen in Deutschland würde das an einer Beziehung hindern. Zu gut kann man wiederum nicht aussehen: Nur 3 Prozent könnten nicht mit einem Partner leben, der sehr viel attraktiver ist als sie selbst.



"Nehmen Sie bitte einmal an, Sie wären auf Partnersuche: Was würde Sie daran hindern, eine Beziehung einzugehen? Wäre es ein Hinderungsgrund, wenn die- bzw. derjenige ...?" Gesamt Frauen Männer



bereits vergeben, noch in einer festen Beziehung ist 68,3 76,9 59,0 peinliche Dinge im Internet postet 52,3 60,1 44,0 eine völlig andere politische Auffassung vertritt als Sie 37,2 41,3 32,7 mehr als 60 Stunden pro Woche arbeitet 34,8 35,7 33,8 ein deutlich anderes Bildungsniveau hat als Sie 31,5 34,2 28,4 einer völlig anderen Religion angehört, einen anderen Glauben hat als Sie 27,0 32,3 21,2 sich sehr ungesund ernährt 25,2 24,6 25,8 viele Sexpartner hatte 24,6 28,4 20,6 keine Kinder möchte 21,5 24,9 17,8 gar nicht auf einen umweltbewussten Lebensstil achtet 21,2 24,7 17,5 deutlich schlechter aussieht als Sie 18,6 15,7 21,8 bereits ein Kind/Kinder hat 15,0 14,3 15,8 extrem auf seine Ernährung achtet 14,7 13,2 16,3 sehr umweltbewusst oder alternativ lebt 13,2 12,5 13,9 noch nie eine Beziehung hatte 11,4 17,7 4,6 beruflich wenig erfolgreich ist 10,3 13,9 6,5 weniger verdient als Sie 6,6 9,7 3,2 deutlich besser aussieht als Sie 3,4 3,5 3,4 Befragt wurden 4.066 erwachsene deutsche Internetnutzer (Liierte und Singles). Angaben in Prozent.



Über die ElitePartner-Studie



Die Zahlen in dieser Pressemitteilung stammen aus der bevölkerungsrepräsentativen ElitePartner-Studie 2019, einer der größten Partnerschaftsstudien Deutschlands. Die Online-Partnervermittlung veröffentlicht die Studie seit dem Jahr 2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß. Für die vorliegende 23. Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2018 insgesamt 9.120 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt. Die Ergebnisse wurden bevölkerungsrepräsentativ quotiert und gewichtet nach Alter und Geschlecht sowie Bundesland. Alle Studienbände unter: elitepartner.de/studie.



