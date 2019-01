Zooplus-Aktien haben sich am Dienstag weiter von ihrem jüngsten Tief seit Sommer 2016 abgesetzt. Die Papiere des Onlinehändlers für Heimtierbedarf gewannen an der SDax-Spitze 3 Prozent auf 122,70 Euro. In London ging es für die Anteilsscheine von Pets at Home nach aktuellen Umsatzzahlen gar um 8,5 Prozent aufwärts.

Analyst Tushar Jain von Goldman Sachs, der die Papiere der Briten mit einer Verkaufsempfehlung grundsätzlich skeptisch sieht, wertete anhaltendes Wachstum im schwierigen Umfeld als positiv. Die Citigroup-Experten sehen das Vertrauen in die Jahresziele durch die Entwicklung im dritten Geschäftsquartal gestärkt.

Zooplus-Papiere hatten im Mai des Vorjahres noch 192,60 Euro gekostet, waren dann aber belastet durch Wachstumssorgen unter die Räder gekommen und bis Dezember auf 114,20 Euro abgesackt./ag/jha/

ISIN DE0005111702 GB00BJ62K685

AXC0127 2019-01-22/11:39