FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler wird ein weiteres Batteriewerk in Europa bauen. Am polnischen Standort Jawor werde Mercedes-Benz Cars die Fabrik errichten, heißt es in einer Mitteilung des DAX-Konzerns. In Jawor, rund 100 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, baut Daimler derzeit bereits ein Motorenwerk für Hybridfahrzeuge und Verbrenner-Pkw.

Mit der Erweiterung um eine Batteriefabrik auf dem bestehenden Werksgelände entstehen dort rund 300 zusätzliche Arbeitsplätze, wie Daimler mitteilte. Die Motorenproduktion in Jawor soll im Jahr 2019 anlaufen, die Serienproduktion von Batterien Anfang der nächsten Dekade.

Der Stuttgarter Konzern fertigt Batterien bzw. plant deren Fertigung an weltweit neun Werken in Europa, Asien und den USA. In den globalen Batterie-Produktionsverbund werden mehr als 1 Milliarde Euro investiert. Daimler konzentriert sich auf die Batteriemontage, die Zellen werden auf dem Weltmarkt zugekauft.

January 22, 2019 05:12 ET (10:12 GMT)

