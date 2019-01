Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, Henkel, BYD, Tesla und Millennial Lithium. Nicht nur das Unternehmen Wirecard ist nach eigenen Angaben sehr gut ins neue Jahr gestartet, auch die Aktie hat einen prima Jahresauftakt erwischt. Sie ist mit einem Plus von 16 Prozent sogar die beste DAX-Aktie im noch jungen Börsenjahr. Und es könnte sogar noch besser werden. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um positive Einflussfaktoren für die Aktie von Infineon, um die Perspektiven von Henkel nach der Gewinnwarnung, den Fehlstart der Aktien von BYD und Tesla ins neue Jahr und um das gerade begonnene Comeback bei Millennial Lithium. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.