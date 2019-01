Zu Beginn der 49. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) haben junge Teilnehmer die Förderung örtlicher Projekte statt wolkiger Konzepte gefordert. "Alle Ideen müssen lokal umgesetzt werden", sagte die Japanerin Akira Sakano am Dienstag in Davos. Sie leitet in einer japanischen Stadt ein Projekt zur Abfallvermeidung.

Das WEF hat insgesamt sechs junge Menschen zu Vorsitzenden der diesjährigen Tagung berufen. "Es ist Zeit, mutig und unbequem zu sein", sagte die Schwedin Noura Berrouba, Mitglied des europäischen Jugendparlaments, mit Blick auf drängende Fragen wie den Klimawandel. "Denn was sagt es über das weltweite Engagement aus, wenn wir die Lösungen haben, aber so wenig passiert?"

In diesem Jahr diskutieren die mehr als 3000 Teilnehmer in Davos vor allem über "Globalisierung 4.0", also die Herausforderungen der neuen Phase der Globalisierung. Mohammed Hassan Mohamud, ein weiterer Vorsitzender, kritisierte allerdings, das WEF kümmere sich um nachhaltige Entwicklung und die Ethik automatischer Produktionsprozesse, aber adressiere grundlegende Fragen nicht. "Es gibt so viel menschliches Leid in der Welt", sagte der junge Mann, der in einem Flüchtlingslager in Kenia lebt./al/bvi/DP/jha

