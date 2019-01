London (ots/PRNewswire) -



Setoo ermöglicht Invia Flights Germany, bekannt durch Marken wie fluege.de, auf dem deutschen OTA-Markt das eigenständige Erstellen und Vertreiben von neuartigen Versicherungsprodukten, die personalisiert und transparent sind und sofortigen Schadensersatz ohne aufwändiges Antragsverfahren bieten.



Setoo (https://setoo.com/), ein Unternehmen, das Versicherungsschutz als Service anbietet, gab heute bekannt, dass seine Plattform von der Invia Flights Germany GmbH, einem Unternehmen der Invia-Gruppe (https://www.invia.com/), ausgewählt wurde, um seinen Verbrauchern eine erstklassige Customer Journey mit einer neuen Art von Versicherungserfahrung zu bieten, die den Anforderungen von heutigen Verbrauchern entspricht.











Mit der Plattform von Setoo kann Invia Flights Germany eine einmalige Customer Journey gestalten und sein Geschäft voranbringen. Auf der Plattform können parameterbasierte Versicherungen als Online-Produkte angeboten und wie jedes andere E-Commerce-Produkt vertrieben werden. Die Plattform ermöglicht die Kontextualisierung von Angeboten je nach Reisendem und Reise und stellt sicher, dass jedem Kunden die passende Lösung angeboten wird.



"Bei Invia Flights Germany sind wir stolz darauf, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten", sagte Balint Gyemant, CEO von Invia Flights Germany. "Die Plattform von Setoo unterstützt unseren Ansatz und ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen. Wir haben die Setoo-Plattform bereits implementiert und begonnen, Produkte wie Versicherungsschutz bei Flugverspätung und -annullierung anzubieten. Durch zahlreiche Möglichkeiten, zusätzliche neue Produkte zusammenzustellen und zu testen, bieten wir intelligentere Produkte innerhalb der Customer Journey an. Ich bin zuversichtlich, dass wir so eine gesteigerte Markenbindung und damit eine erhöhte Konversionsrate erreichen werden."



Die generische Plattform von Setoo ist IDD- und GDPR-konform und ermöglicht es Online-Unternehmen, eigene Versicherungsprodukte zu erstellen, die von Versicherungsgesellschaften wie AXA (https://www.axa.com/en/) abgedeckt werden, ohne die aufsichtsbehördlichen Regularien für Versicherungsgesellschaften verstehen zu müssen. Auf der Grundlage parametrischer Versicherungen können E-Commerce-Unternehmen mit nur einem Klick Versicherungsprodukte mit einfachen Policen aufrufen und zusammenstellen. Bei bestimmten Vorfällen können auf diese Art sofort Entschädigung ausgezahlt werden, ohne dass zuvor ein Antrag eingereicht werden muss.



"Wir sind stolz, von Invia Flights Germany ausgewählt worden zu seinund freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Versicherungs- und Schutzprodukten, die für die heutigen Verbraucher relevant und bei ihnen beliebt sind", sagte Noam Shapira, Co-CEO von Setoo. "Der innovative und kundenorientierte Ansatz von Invia ist beeindruckend . Invias Kunden werden in erster Linie von sorgen- und stressfreien Versicherungsprodukten profitieren, die Risiken im Zusammenhang mit exogenen Ereignissen abdecken, die ihre Customer Journey ruinieren könnten."



Um den Unternehmen die Möglichkeit einer genauen Preisgestaltung bei ihren Versicherungsprodukten zu geben, greift Setoo auf externe Datenquellen zu und wendet fortschrittliche lernende Algorithmen an, die aus vergangenen Ereignissen lernen und in Echtzeit den Preis für jedes spezifische Risiko errechnen. Nach der Integration über einen einfachen Satz von APIs



können E-Commerce-Unternehmen die Versicherungsangebote als Teil der Customer Journey anbieten. Gleichzeitig profitieren sie von der Agilität und Skalierbarkeit, wenn sie selbst Produkte erstellen und testen können, und von der Optimierung ihrer Marketingmaßnahmen sowie einer maximalen Konversionsrate.



Über die Invia-Gruppe



Die Invia-Gruppe bringt führende Reiseportale in Europa unter einem Dach zusammen. Vom Pauschalurlaub bis hin zu maßgeschneiderten Touren, von Geschäftsreisen bis zum Familienurlaub - unsere Angebote für Touristen bedienen eine Vielzahl von Zielgruppen.



Invia Flights Germany GmbH bündelt das Fluggeschäft von Portalen wie fluege.de, airline-direct.de und Billigfluege.de.



Über Setoo



Setoo befähigt E-Unternehmen, personalisierte Versicherungs- und Schutzprodukte zu erstellen und zu vertreiben, ihre Einnahmen aus den Zusatzleistungen zu steigern und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Mit der parametrischen Versicherung-als-Service-Plattform von Setoo können E-Unternehmen innerhalb von Minuten neue, super-zielgerichtete Schutzprodukte erstellen, die sich an tatsächlichen Anliegen von Verbrauchern ausrichten und ihnen automatische Entschädigungen sichern, ohne dass Anträge gestellt werden müssen. Setoo operiert als ein MGA und ist von der FCA im Vereinigten Königreich und der ACPR in der EU zugelassen. Setoo hat vor kurzem eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Mio. Euro von Kamet, dem Insurtech-Startup-Studio von AXA, bekanntgegeben (http s://www.prnewswire.com/news-releases/insurance-and-protection-as-a-se rvice-innovator-setoo-closes-8-million-series-a-funding-round-with-ax a-300714043.html).



