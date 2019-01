Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die europäische Wirtschaft droht abzuschwächen, so die Experten von Allianz Global Investors.Trotz der immer noch guten konjunkturellen Situation dürfte sich die Unsicherheit angesichts verschärfter globaler Handelsbedingungen weiter an den europäischen Aktienmärkten entladen. "Wir rechnen 2019 mit einem Wirtschaftswachstum in Europa von rund 1,5%. Aber der Druck steigt mit dem Schließen der weltweiten Liquiditätsventile", meine Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe und Fondsmanager des Allianz European Equity Dividend (ISIN LU0414045582/ WKN A0RF5F). "Eine verlangsamte Konjunktur belastet nicht nur hochverschuldete Länder wie Italien. Auch verlässliche EU-Motoren wie Frankreich und Deutschland stottern angesichts der zunehmenden innenpolitischen Unruhen und internationalen Unstimmigkeiten immer öfter. Die EU ist verwundbar - damit wird das Wohl und Wehe an den europäischen Aktienmärkten auch von der Ausgestaltung des Brexit-Finales abhängen." ...

